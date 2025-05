Retour sur la 8ème édition du Rallye citoyen Éducap City à Chalon-sur-Saône

Organisée pour les collégiens par le Conseil des jeunes, c'est la 6ème édition qui se déroule à Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

Le tour de France de la citoyenneté, Éducap City 8ème édition, lancé par CAP SAAA, a déjà commencé avec les Cap Classes (sensibilisation dans les écoles contre toutes formes de discrimination) depuis septembre 2024 et s'est accélèré au printemps avec le Cap Rallye de Chalon-sur-Saône du mardi 6 mai 2025, avant de se poursuivre dans d'autres villes de l'Hexagone.

Le service Démocratie locale de la Ville et le Conseil des jeunes, qui portent la voix de la jeunesse au niveau de la commune de Chalon-sur-Saône, soutiennent ce projet pour la quatrième fois cette année.

Éducap City est un programme d'éducation par le sport, placé sous le haut patronage des ministères de l'Intérieur, de la Jeunesse et des Sports, et de l'Éducation nationale, qui permet aux enfants, âgés de 8 à 13 ans, d'aller à la rencontre, dans le cadre d'un grand rallye à travers leur ville, des acteurs (institutions, associations, entreprises…) qui l'animent quotidiennement et de découvrir son histoire.

Cette année, de par leur réseau et leur engagement citoyen, le service Démocratie locale de la Ville et le Conseil des jeunes sont parvenus à fédérer plus de trente points de passage.

Une centaine de personnes est mobilisée pour encadrer les 300 enfants qui feront bientôt un pas de plus sur le chemin de la citoyenneté.

C'est la 6ème édition qui s'est déroulé à Chalon-sur-Saône.

Pour rappel, les trois piliers du programme Éducap City sont l'éducation à la citoyenneté, la promotion du vivre ensemble en paix et la culture de l'engagement.

Cette année, Éducap City a reuni 50 équipes (6 jeunes + 1 accompagnateur / 511 personnes) composées des élèves de niveaux 6 e de 4 des 6 collèges chalonnais : Robert-Doisneau (12), Jean-Vilar (8), Saint-Dominique (9), Le Devoir (13) et Jacques Prévert (17).

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati