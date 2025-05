La 20ème édition des Festives Gourmandes bat son plein

Un rendez-vous au succès jamais démenti. Plus de détails avec Info Chalon.

Les Festives gourmandes font leur grand retour à Chalon-sur-Saône sur la Place de l'Hôtel de Ville, célébrant cette année leur 20ème édition.

Le succès du week-end repose avant tout sur une organisation bien établie, orchestrée par les sympathiques membres du Club Lions Mercurey Côte chalonnaise. Deux associations se joignent aux organisateurs pour apporter leur soutien, et les bénéfices de cet événement seront reversés à Écoute et Soutien ainsi qu'à Lire à l'Hôpital, dans le but d'apporter un réconfort aux patients hospitalisés.

La Ville de Chalon-sur-Saône apporte un soutien précieux.

Inaugurées en grande pompe le vendredi 9 mai, en présence notamment de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, et Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, les Festives gourmandes offrent une diversité de saveurs qui saura ravir tous les palais, avec des combinaisons gustatives qui s'harmonisent à merveille, aussi bien de tous les coins de France et de Navarre qu'au-delà de nos frontières.

N'hésitez pas à en profiter ce dimanche.

(Plus de photos à paraître dans cet article)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati