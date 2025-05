AVIS DE DECES - Monsieur André BERT

OUROUX-SUR-SAÔNE - SAINT-ANDRÉ-EN-BRESSE - BARON



Alain et Françoise,

Guy et Catherine,

ses enfants ;

Samuel, Candice et Baptiste, Lola, Mélanie, Corentin,

ses petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès d'



André BERT

« dit Zinzin »

survenu le jeudi 8 mai 2025,

à l'âge de 91 ans.

Ses obsèques seront célébrées lundi 12 mai, à 15h30, en l'Eglise d'Ouroux-sur-Saône.

André repose à la chambre funéraire du Pranet à

Ouroux-sur-Saône.

Fleurs naturelles seulement.

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'EHPAD du Nid d'Aveline pour sa gentillesse et son dévouement ainsi que toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

Une pensée pour

Micheline

son épouse décédée en 2000.