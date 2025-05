Où sommes nous, à la déchetterie, dans un marais ?

"Voilà la triste vue de ma fenêtre quartier la ZUP, près Saint-Jean . Où sommes nous, à la déchèterie , dans un marais ? Eh bien non. Voici la triste vue de la pelouse devant mon immeuble, une pelouse entretenue par l’OPAC .Une fuite d’eau provenant sûrement d’une canalisation en plus des déchets que personne ne ramasse. Il y a des odeurs infectes à l’extérieur et dans l’immeuble ,des moustiques et plus si affinités.

Déclaration à l’OPAC et rien ne bouge. Deux semaines déjà que d'autres habitants l'ont signalé" déplore notre fidèle lectrice, souhaitant via info-chalon, alerter les pouvoirs publics et le bailleur social.