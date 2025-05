8ème édition d'Éducap City : Pot de remerciement à la mairie

Mardi 6 mai, la 8ème édition du Rallye citoyen Éducap City, 6ème à Chalon-sur-Saône, terminée, la Ville organisait un pot de remerciement dans le salon d'honneur de l'Hôtel de Ville, en présence de Bruno Legourd, le premier adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, de la défense des victimes et de l'administration générale qui représentait Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Bénédicte Mosnier, l'adjointe au maire en charge de la culture, Véronique Avon, la conseillère municipale déléguée à l'animation commerciale, Laurence Friez, la conseillère municipale chargée de mission Lien social et insertion dans les quartiers de l'Ouest chalonnais, et l'ingénieur en chef de 1ère classe Teddy Biri, le chef de corps de la Base Pétrolière Interarmées et commandant d'armes de la Place de Chalon-sur-Saône, pour ne citer qu'eux.

Étaient également présents les personnes ayant tenu les points de passage, les représentants des services municipaux ayant participé à l'organisation de l'évènement, les encadrants des 73 équipes, des membres du Conseil des Jeunes et l'équipe Cap Sport Art Aventure Amitié (CAPSAAA) d'Éducap City.

Ce pot de remerciement fut précédé par les prises de parole du premier adjoint, du commandant d'armes de la Place de Chalon-sur-Saône, la représentante de la CAPSAAA, Sabrine et Adelio.

Pour rappel, l'association CAPSAAA, fondée en 1995, organise l'évènement Éducap City avec pour objectif d'impliquer les nouvelles générations dans leur vie citoyenne, en leur faisant découvrant les missions des institutions. À Chalon-sur-Saône, c'est 35 points d'étapes que les 300 participants issus de 6 collèges (Robert Doisneau, Jean Vilar, Saint-Dominique, Le Devoir et Jacques Prévert), répartis en 73 équipes, devaient découvrir.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati