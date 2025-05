LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Clément Mugnier (PS) attaque Sebastien Martin et André Accary sur la dégradation des collèges en Saône et Loire

Communiqué :

Collège délabré : Messieurs Accary et Martin sont les visages de l’abandon des services publics



À Montcenis, le collège les Épontots tombe en ruine. Fenêtres cassées et non remplacées, sols affaissés, présence d’amiante, chaudière HS, ce collège public, sous la responsabilité du Conseil départemental, accueille près de 300 élèves dans des conditions indignes.

Pas un centime pour la rénovation en 50 ans !

Et pendant ce temps, que fait la majorité départementale dirigée par MM. Accary et Martin ? Elle finance un aéroport régional, rénove des résidences secondaires... et coupe 5 millions d’euros au budget des collèges pour 2025. La casse des services publics a de multiples visages, ici en Saône-et-Loire elle ressemble à Messieurs Martin et Accary.

Des priorités à l’envers

Messieurs Martin et Accary trahissent les citoyens : au lieu d’investir dans l’école publique, ils détournent les fonds vers des projets gadgets. Plutôt que de faire l’éducation leur priorité, ils laissent nos enfants étudier dans le froid, l’insécurité et l’insalubrité.

Je parle d’expérience. J’ai grandi dans le service public. J’ai été scolarisé dans l’école publique, au collège public, au lycée public. J’ai fait mes études comme étudiant boursier. Sans ces établissements, sans ces enseignants engagés, je ne serais pas là aujourd’hui. Alors oui, je mesure la valeur inestimable de l’école républicaine — gratuite, laïque et ouverte à toutes et tous.

Les équipes éducatives tiennent à bout de bras ce collège abandonné. Leur engagement sauve ce qu’il reste d’un service public essentiel : l’école républicaine. Mais sans moyens, sans volonté politique, elles sont laissées seules face au mépris.

Non à l’école à deux vitesses !

Pire encore, la majorité refuse de s’opposer à l’ouverture d’un établissement privé hors contrat, financé par un milliardaire exilé fiscal, partisan d’un modèle éducatif réactionnaire. C’est une attaque directe contre l’égalité républicaine, contre l’école gratuite, laïque et pour tous.

En tant que député, je me battrai pour que chaque enfant bénéficie d’une école, d’un collège, d’un lycée digne, où qu’il vive. Ni le lieu de naissance ni le code postal ne doivent décider de la qualité de l’éducation. Je ne lâcherai rien.



Clément Mungier

Candidat du PS aux élections législatives