LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Législatives - Un pompier entre la vie et la mort à Evian : Sébastien Martin demande une peine exemplaire

«Je tiens à exprimer toute ma solidarité avec le sapeur-pompier entre la vie et la mort, après avoir été percuté volontairement à Evian-les-Bains ce samedi 10 mai lors d'un rodéo urbain. Ce drame insupportable, qui touche un serviteur de la République, illustre une nouvelle fois le niveau de violence croissante dans nos communes, villages et quartiers.

Quand nos pompiers comme nos forces de l'ordre, ces héros du quotidien, deviennent les cibles d'individus qui méprisent nos lois, notre République et notre sécurité, c'est toute notre société qui est touchée.

Face à cet acte criminel, prémédité, violent., je demande des peines lourdes, exemplaires.

Fidèle à mes convictions, je m'engagerai pour une application stricte des peines. Sans aménagement. Sans laxisme. Des personnes à qui on a retiré le permis ne doivent pas pouvoir conduire un véhicule. C'est une question de justice, de respect, et de sécurité.

A l'Assemblée, je porterai cette voix claire : protéger les Français, défendre nos forces de l'ordre et de secours, restaurer l'autorité. Car sans ordre, il n'y a pas de liberté».

Sébastien Martin

Candidat aux élections législatives dans

la 5ème circonscription de Saône-et-Loire