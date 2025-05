LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Des rencontres éducation et jeunesse juste avant l'intervention de Manon Aubry ce mercredi soir à Chalon

Mercredi 14 mai à 19h, les 2 candidats « Nouveau Front Populaire » Fatima KOURICHE et Damien SALEY vous invitent à une réunion publique à la Maison des syndicats de Chalon

En présence de Manon AUBRY, députée européenne



Dans l’AM, de 15h à 18h, les candidats et les militants invitent toutes celles et ceux d’entre vous qui êtes intéressé.es de près ou de loin aux questions de l’ECOLE et de la JEUNESSE (élèves, parents, enseignants, citoyens) à venir exprimer vos besoins, vos difficultés ou vos demandes



Ce « cahier de doléances » sera remis le soir même à la députée Manon AUBRY



Nous vous attendons nombreuses et nombreux !



Les candidats NFP, Fatima Kouriche et Damien Saley