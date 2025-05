RENDEZ-VOUS AUX JARDINS - L'opération nationale se tiendra du 6 au 8 juin

Le ministère de la Culture vous invite à la 22e édition des Rendez-vous aux jardins, un événement incontournable dédié à la découverte de notre patrimoine paysager. Pendant trois jours, plus de 2 200 parcs et jardins en France et 600 jardins dans une vingtaine de pays européens ouvriront leurs portes au public. Cette année, le thème « Jardins de pierres, pierres de jardins » mettra à l’honneur les liens entre le minéral et le végétal, en explorant la manière dont la pierre façonne et enrichit nos espaces verts.

Découvrez les jardins participants de votre région en téléchargeant le pré-programme.

Cette première sélection de jardins, vous offre un avant-goût de la richesse de la programmation : visites guidées, ateliers ludiques et pédagogiques, expositions, concerts… autour de la thématique annuelle.

Sélection de jardins participants de la région Bourgogne Franche Comté



Jardin de la Serrée

Bourgogne-Franche Comté, Côte-d’Or - 3 rue de la Serrée – 21540 Mesmont

Jardin privé. Label « Jardin remarquable ». Protégé au titre des Monuments historiques

Jardin à la Française du 18e siècle, créé par Just Rameau, parent du compositeur. Jardins disposés en paliers avec des bassins. À découvrir : le vallon romantique, les grottes, les potagers, le lavoir, le pigeonnier et le récent jardin méditerranéen.

6, 7 et 8 juin : 9h-12h, 14h-17h30

Gratuit, possibilité de dons à l’association Rêves d’enfants malades

Jardin Annabelle

Bourgogne-Franche Comté, Jura - 1 rue de Toytot – 39290 Rainans

Jardin privé. Label « Jardin remarquable »

Les trois jardins d’Annabelle seront proposés à la visite avec, en particulier, la collection nationale d’hydrangéas labellisée CCVS (Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées) depuis 2001. Les autres végétaux ligneux plantés dans ces jardins servent à créer des aires ombrées pour les hydrangéas qui viennent de toute l’Europe mais également du Japon et des États-Unis.

7 et 8 juin : 10h-18h

Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 16 ans - Uniquement sur réservation

https://jardinsannabelle.wordpress.com