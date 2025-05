Chagny - Rencontre et dédicace avec Valérie Guitter-Orsat qui croque le canal du Centre

Le samedi 17 mai de 9 h 30 à 12 h, la librairie Rendez-vous avec la nature – À livre ouvert à Chagny accueille Valérie Guitter-Orsat pour une séance de rencontre et de dédicace.

Illustratrice et membre du collectif Urban Sketchers, Valérie Guitter-Orsat viendra présenter son carnet de voyage sensible et poétique : En quête d’histoires le long du canal.

À travers ses dessins réalisés sur le vif le long du canal du Centre, puis colorés à l’aquarelle, l’artiste capture des instants de vie, des détails du quotidien et les histoires inattendues rencontrées au fil de l’eau.

« Pas de départ, ni d’arrivée, aucune destination, uniquement celle du hasard, le long du canal. Le sujet le plus simple en apparence devient à mes yeux une pépite dont je découvre l’histoire au fil des rencontres. » — Valérie Guitter-Orsat.

Artiste et membre active du collectif Urban Sketchers, Valérie Guitter-Orsat est reconnue pour ses dessins réalisés sur le vif, capturant l'essence de lieux et de moments avec une sensibilité particulière. Formée à l'École Supérieure d'Arts Appliqués de Lyon, elle a exercé en tant que dessinatrice en création textile, graphiste et directrice artistique avant de s'installer en Bourgogne pour enseigner le dessin et l'histoire de l'art.

Dans En quête d'histoires le long du canal, l'autrice nous invite à une promenade artistique le long du canal du Centre, où chaque dessin, réalisé in situ et coloré à l'aquarelle, révèle les trésors cachés du quotidien. Son approche artistique met en lumière la beauté des éléments souvent négligés, transformant le banal en poétique.

Cette rencontre sera l'occasion d'échanger avec l'artiste sur son travail, ses inspirations et sa démarche artistique. Le livre est déjà disponible à la librairie pour ceux qui souhaitent le découvrir avant l'événement.

Le livre est déjà disponible en librairie pour les curieux impatients de le découvrir avant l’événement.

Librairie Rendez-vous avec la nature – À livre ouvert 12 bis rue du Bourg, 71150 Chagny

03 85 42 90 27

www.rendezvousaveclanature.com