« Du commerce, oui, mais pas à tout prix ! » - Quinzaine du Commerce Equitable

À l’occasion de la Quinzaine du commerce équitable, qui se tiendra du 10 au 25 mai 2025, Commerce Équitable France et ses membres organisent une campagne nationale pour sensibiliser à une consommation plus équitable, plus durable et plus accessible. Cette année, le mot d’ordre est clair : « Du commerce, oui, mais pas à tout prix ! »

Chaque année, la Quinzaine du commerce équitable mobilise les acteur·rices du secteur autour d’un enjeu commun : promouvoir une économie plus juste pour les producteur·rices d’ici et d’ailleurs et encourager l’adoption de modes de consommation plus durables et plus équitables, qui soient accessibles à toutes et tous.

Du 10 au 25 mai 2025, entreprises, collectivités et associations engagées organisent, soutiennent et relaient des centaines d’opérations partout en France pour toucher toujours plus de consommateur·rices : promotions, débats, conférences, animations, diffusion de films, jeux, dégustations, etc.

Retrouvez tous les événements sur le site dédié www.quinzaine-commerce-equitable.org