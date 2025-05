JUDO CLUB CHALONNAIS - 7 Minimes en Coupe de France par équipes !

La Fédération Française de Judo organise depuis quelques années la Coupe de France par équipes de département minimes.

Cette grande compétition nationale permet ainsi à chaque comité départemental de l’hexagone de présenter ses meilleurs combattants avec une équipe féminine, une masculine, mais aussi ses meilleurs arbitres et commissaires sportifs.

Cette année, le Judo Club Chalonnais a un total de 7 jeunes minimes qui, grâce à leurs résultats durant la saison, ont été retenus pour défendre les couleur du département lors du weed end du 11 et 11 mai à CEYRAT, près de CLERMONT FERRAND.

Ainsi, dans l’équipe féminine, Luna LEMAIRE représentera la catégorie des -40kg, tandis dans l’équipe masculine, Axel RAVENET représentera les -34kg, Kenzi BOUAICHA -38kg, Arthur MONTCHANIN -42kg, Roméo BOGGIO -46kg et Yacine NAGARA +73kg. Malo BRIANTI RAYMOND, a été sélectionné en tant que commissaire sportif grâce à son implication totale et ses résultats au niveau régional.

Amélie PANCHOT, la présidente du dojo de la rue de la paix et Yann DU CLOSEL, le directeur technique, sont fiers d’être le club le plus représenté dans cette délégation départementale et souhaitent à leurs élèves de vivre intensément cette belle expérience de niveau nationale.