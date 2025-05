Retour sur le lancement de la saison touristique du Grand Chalon

Les acteurs publics et privés du secteur touristique du Grand Chalon se sont réunis dans le cloître de la cathédrale Saint-Vincent pour marquer le début d'une année qui s'annonce aussi dynamique que 2024. Plus de détails avec Info Chalon.

Le rendez-vous annuel des partenaires et acteurs touristiques Grand Chalonnais le mardi 6 mai 2025 a mis en lumière l'attractivité du territoire.

Pour ce cru 2025, c'est le cloître de la cathédrale Saint-Vincent à Chalon-sur-Saône, après le Domaine de Sorine à Cheilly-lès-Maranges en 2024 et le Château de Rully en 2023, que le Grand Chalon avait choisi pour le lancement de la saison touristique 2024-2025.

Les 4 thématiques majeures de l'attractivité touristique du territoire sont : patrimoine, œnologie, fluvial, cyclable. Si patrimoine et œnologie restent au cœur de l'attractivité du Grand Chalon, pour les années à venir les 2 thématiques cyclable et fluvial seront fortement développées.

L'occasion donnée à Gilles Platret, président de l’Office de Tourisme du Grand Chalon, vice-président du Grand Chalon en charge de l'attractivité touristique du Grand Chalon et maire de Chalon-sur-Saône, de féliciter les partenaires du tourisme et professionnels présents dans le cloître et partager la stratégie de valorisation, soulignant les 11 années de partenariat «solide et efficace» entre la Ville de Chalon-sur-Saône et le Grand Chalon.



Le tourisme, levier majeur pour l'attractivité du territoire et formidable accélérateur économique pour le Grand Chalon, un territoire qui s'inscrit dans un esprit d'ouverture, comme l'indique le maire.

Celui-ci a précisé que «les premiers chiffres annoncent une très belle saison».

«Nous n'avons pas d'histoires à vous inventer! Pas de storytelling! Venez voir ces siècles d'histoire», ajoute ce dernier qui enjoint l'assistance à «mettre en valeur cet héritage... notre plus bel atout!»

La stratégie de valorisation de l’offre touristique du Grand Chalon «hors frontières» porte ses fruits ; nombre d'événements culturels et sportifs le prouvent, comme les chiffres positifs de la fréquentation touristique. L'engagement de tous les professionnels du tourisme construit chaque jour l'évolution très qualitative de l'offre touristique du Grand Chalon et contribue au rayonnement du territoire, bien au-delà des 51 communes de l'agglomération.

«Une agglomération qui devient une étape touristique sur le territoire (de France)», se félicite Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, soulignant «un travail de fond» pour arriver à de tels résultats.

Pour la Ville de Chalon-sur-Saône et le Grand Chalon, il s'agit «d'aller au devant des touristes de passage».

Les 4 points d'accueil de l'Office du Tourisme du Grand Chalon (OT Chalon, BIT Saint-Léger-sur-Dheune, Rully, BIT Givry) et le Port de Plaisance du Grand Chalon ont consolidé leurs capacités d'accueil et élargit leurs plages horaires d’ouverture au public. En 2024 plus de 37 000 visiteurs y ont été accueillis : un chiffre en progression de +39% par rapport à 2023.

L'analyse des statistiques de fréquentation des différents accueils de l’Office de Tourisme du Grand Chalon pour l'année 2024, comparées aux années précédentes, permet de mieux gérer le flux des visiteurs - et aux équipes de l’EPIC du Grand Chalon de réinterroger les pratiques comme les programmations culturelles proposées. L'objectif : dynamiser et renforcer l'offre touristique.

Pour rappel, en 2024, 190 000 visiteurs accueillis au Grand Chalon par les 4 pôles d'activités Événements/Spectacles/Tourisme/ Fluvial et dans les 4 points d'accueil Office du Tourisme du Grand Chalon.

«Nous vivons un moment fabuleux et nous devons pousser la fréquentation pour qu'elle irrigue l'économie locale», ajoute le maire de Chalon-sur-Saône qui évoque le chiffre de 652 406 nuitées sur le territoire «malgré une météo exécrable». «C'est un record!», précise l'édile.

Parmi les nouveautés 2025, citons :

• Nouveau lieu pour le Bureau d'Information Touristique (BIT) de Saint-Léger-sur-Dheune.

• L'ouverture d'un nouveau bureau d'accueil sur l'axe Remigny - Saint-Léger-sur-Dheune, le long du Canal, permettra de capter le flux des visiteurs venant des villages des Maranges.

• Nouveau partenariat «Tourisme en Chalonnais». Les 4 offices de tourisme issus des bassins de vie chalonnais et voisins du Grand Chalon - OT Grand Chalon, OT Buxy/Saint-Gengoux, OT Verdun-sur-le-Doubs et OT Sennecey-le-Grand/Cormatin, mettent en commun leurs actions de promotion (salons, éditions...) et créent des «parcours randonnées communs» sur le Chalonnais, afin de capitaliser sur une collaboration plus riche en offre touristiques et activités proposées.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati