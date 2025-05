Audition d'Arnaud Montebourg au Sénat sur les aides aux grandes entreprises

Le 9 Mai 2025, l'ancien ministre de l'économie et du redressement productif Arnaud Montebourg était auditionné au Sénat qui voulait connaître son analyse et sa position sur l'efficacité économique desdites aides d'état. Cette très longue audition de l'ancien député de la Bresse de plus de 2 heures était très intéressante à analyser à plus d'un titre.

Avertissement : ce serait une erreur grossière de croire qu'Arnaud Montebourg ex-homme politique et en particulier ex-député de la Bresse socialiste devenu industriel à la tête d'une douzaine d'entreprises aurait « viré sa cuti » en reniant ses positions politiques de gauche.

De même, son successeur l'actuel député de la Bresse, Eric Michoux toujours industriel à la tête de 37 entreprises, n'a pas non plus renié ses convictions UDR (droite E.CIOTTI) pour devenir socialiste, loin s'en faut.

Pour autant, on ne peut s'empêcher de constater une vraie convergence de vues entre l'homme politique devenu chef d'entreprise, et le chef d'entreprise devenu homme politique car tous deux ont en commun : l'amour de la France, le patriotisme économique et l'envie forcenée de sortir la France de l'ornière politico-économique dans laquelle notre pays s'est enlisé depuis des années, avec une forte augmentation d'une situation désastreuse depuis 2008 et plus encore depuis la crise du covid.

Où les mathématiques rejoignent la politique

Alors que leurs trajectoires personnelles suivaient des courbes parallèles dont le propre est de ne jamais se croiser (A. Montebourg ayant qualifié en son temps E. Michoux de « patron-voyou , ndlr), on démontre que la géométrie projective n'est pas la géométrie euclidienne.

Contrairement à la géométrie euclidienne, deux droites distinctes ont toujours un point commun : leur intersection si elles ne sont pas parallèles ou leur direction si elle sont parallèles. En clair, comme en perspective, les parallèles se coupent sur l'horizon, selon l'axiome deux droites parallèles se coupent sur la droite de l'infini.

A partir du rapport Gallois (ex.patron d'AIRBUS, ndlr), qui comptabilisait 55 000 faillites d'entreprises par an, celles-ci ont augmenté suivant une courbe ascendante à 65 000 – 67 000 défaillances d'entreprise.

Si en 2008, on constatait les plus grandes difficultés dans les secteurs automobile et BTP, s'y ajoute aujourd'hui la restauration, et ce, malgré le CICE compétitivité-emploi pour réduire le coût du travail, le pacte Dutreil pour réduire les impôts successoraux sur les entreprises, le crédit-impôt recherche (CICR) entre autres aides publiques.

A. Montebourg rappelle son action comme Ministre chargé de la réindustrialisation de la France, pour sauver le maximum d'entreprises en difficultés, « le métier de reconstructeur d'économie est un métier bien difficile ».

Parallèlement, E. Michoux, Industriel rachète via son groupe GALILE, des entreprises industrielles, pour sauver un savoir-faire, des emplois, et préserver le tissu économique en « milieu rural » pour la création de richesses en France.

A. Montebourg Chef d'entreprise « tire la sonnette d'alarme » devant le Sénat et souhaite faire de même devant les Députés, car il constate que les 120 milliards d'aides octroyées par l'Etat remboursables sur 4 ans, soit 25 % du C.A./an, « est une politique stupide de destruction de l'économie » car ce délai est beaucoup trop court. L'Etat lançe le recouvrement de l'aide (dette) restante de 18 milliards non remboursées auprès d'entreprises n'en ayant pas les moyens, ayant subi de plus, une hausse catastrophique du prix de l'énergie. On aboutit ainsi à l'augmentation des faillites dues à ces délais de remboursement trop courts.

A titre de comparaison, les Américains ont établi leur plan d'aide aux entreprises avec un remboursement sur 30 ans, et on assiste au niveau mondial, à une politique d'aides publiques via des subventions ou autre, pour préserver le niveau économique des pays, y compris en Chine qui subventionne toutes ses productions manufacturières dont l'automobile électrique, pour les exporter en Europe ou aux U.S.A., au détriment des fabricants européens et américains, le marché intérieur chinois étant bien trop faible pour absorber la capacité de production de la Chine.

Là encore, l'ancien Ministre A. Montebourg « tire la sonnette d'alarme » auprès des Sénateurs (et aussi des Députés, dont E. Michoux) car le « secteur automobile est en grand danger », « c'est une urgence absolue dont nous avons à répondre à Bruxelles », « ce secteur représentant 15 millions d'emplois », « il y a le feu, sinon on ne protégera pas Renault et Stellantis ». Si « Mme Von der Layen n'entend pas, il faut camper à Bruxelles où j'avais mon lit de camp comme je le faisais quand j'étais Ministre » et si Bruxelles n'entend pas « il faudra que des Etats-Nations s'emparent de cette question, comme cela est d'ailleurs prévu dans les traités ».

Rappelons que la construction européenne a débuté par la communauté du charbon et de l'acier entre les Etats fondateurs, avant de devenir ce « machin » technocratique et non démocratique voulant gouverner sans les pays-membres ni les peuples européens.

Le Député E. Michoux a dit la même chose dans son intervention en commission, à propos de l'avenir de l'industrie automobile, lui aussi, ayant tiré « la sonnette d'alarme » devant les Députés.

Il connait particulièrement bien ce sujet puisque son groupe GALILE est directement concerné par l'avenir de cette filière, certaines entreprises du groupe travaillant pour ce secteur.



L'ancien Ministre A. Montebourg constate aussi « qu'il y a des gens géniaux et qui ont beaucoup d'idées dans les administrations, contrairement à Mac Kinsey », et « qu'il faudrait pouvoir récompenser leurs mérites » comme dans les entreprises privées.

A comparer avec la gouvernance d'entreprises d'Eric Michoux, dans son rôle de Capitaine d'Industrie, créant une formation spéciale pour faire monter en grade et en compétences, des salariés à haut potentiel issus de ses 37 entreprises, en collaboration avec E.M. Business School de Lyon, les « hussards bleus du made in France » dont la première promotion a d'ailleurs été fêtée le 22 Avril 2025 aux Invalides en présence de son parrain, le Prince Joachim Murat.



Pour en savoir plus, et écouter l'intégralité de l'intervention de l'ancien Ministre A. Montebourg, suivre son audition sur You Tube : aides aux grandes entreprises – sénat – audition d'Arnaud Montebourg – 9 Mai 2025.



Colette Petitjean - Photo A.B