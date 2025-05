Consultez en temps réel l'indice pollen de votre ville

Au printemps et à l'été, nous sommes nombreux à éternuer, à avoir les yeux qui piquent ou la gorge qui gratte… En France, 30 % des adultes et 20 % des enfants souffrent en effet d'allergie aux pollens. Dans un but de prévention, Atmo France a mis au point un indice pollen, consultable facilement en ligne, qui permet d'anticiper les périodes critiques d'allergie.



SIX POLLENS SURVEILLÉS

C'est sur Atmo-france.org/indiceatmo que vous pouvez consulter en temps réel l'indice pollen de votre ville. Celui-ci combine des données statistiques, des relevés de pollens, des prévisions météorologiques et des informations issues de la plateforme Copernicus, qui surveille les océans, les territoires et la composition de l'atmosphère. Il fournit ainsi une prévision sur 3 jours, et couvre tout l'Hexagone, y compris la Corse.



Pour l'heure, l'indice pollen répertorie 6 espèces bien spécifiques : l'ambroisie, l'aulne, l'armoise, le bouleau, les graminées et l'olivier. D'autres devraient être intégrées au fur et à mesure, comme le noisetier et le cyprès.



Facile à décoder, l'indice précise le niveau de concentration de pollen avec des pictogrammes de couleur : « très faible » pour le bleu à violet pour le stade « extrêmement élevé ». Un pic pollen est déclenché quand l'indice pollen est au niveau « élevé », c'est-à-dire rouge.



M.K