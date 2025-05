Les paysagistes ont la cote en Bourgogne-Franche-Comté !

Avec l’installation du printemps, les paysagistes font le point et constatent un engouement particulièrement marqué pour le jardin en Bourgogne-Franche-Comté.

La Bourgogne-Franche-Comté, pionnière en France du jardin collectif !

Avec 29% de jardins partagés, la Bourgogne-Franche-Comté s’affiche comme la région pionnière du jardin collectif. Alors que l’édition 2025 du baromètre Ifop pour l’Union Nationale des Entreprises du Paysage (Unep) révèle une évolution du rapport des Français à leur jardin, notre région se distingue nettement par la place prépondérante des jardins partagés. Près d’un tiers des habitants en disposent (29 %), contre seulement 5 % au niveau national.

A l’heure où près de 9 Français sur 10 estiment que les professionnels du paysage ont un rôle important à jouer dans la transition écologique, le Président de l’Unepde BFC s’en réjouit et réagit :

« La progression des jardins collectifs appelle une nouvelle approche du métier. En tant qu’experts du végétal et de l’aménagement, les paysagistes sont en mesure de proposer des solutions sur-mesure à l’échelle des quartiers et des collectivités », affirme Xavier Poillot, Président de l’UnepBourgogne-Franche-Comté.

et pionnière dans l’éducation des jeunes !

L’Union des Entreprises du Paysage Bourgogne-Franche-Comté a créé le premier et unique jardin mobile en France destiné aux écoles. Il a débuté son parcours en Bourgogne en 2022 et poursuit sa tournée, pour le plus grand bonheur des enfants qui l’accueillent avec enthousiasme.

Il a fait pour la première fois son entrée à Dijon au printemps à l’école Notre Dame, qui a déjà permis de sensibiliser plus de 420 enfants aux bienfaits du végétal. Cette semaine, il sera à nouveau présenté à l’école maternelle et élémentaire de Saint Dominique, 19 rue Claude Bouchu à Dijon, les 13, 15 et 16 mai.

Cette décision reflète la volonté de l’organisation professionnelle de présenter à l’ensemble du territoire les bienfaits de la biodiversité et les intérêts d’un environnement plus vert.