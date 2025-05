Retour sur le concert de l'Harmonie municipale- la Vaillante

Malgré ce long weekend, c’est un public nombreux qui s’est retrouvé dans le bel auditorium du conservatoire, pour écouter ce concert, qui a su mélanger à merveille des genres musicaux différents, grands thèmes d’Opéra avec Giuseppe Verdi et dans un autre style Kurt Weill, classiques du jazz avec le célèbre In the moon de Cole Porter et d’autres chants traditionnels.

Une place d’honneur pour Jacques Offenbach avec l’opérette La Belle Hélène. Magnifiques airs enchanteurs et un Grand galop effréné, qui aura conclu magistralement ce concert, sous les applaudissements fournis d’un public ravi, qui aurait volontiers prolongé cette évasion musicale.

Applaudissements aussi et surprise pour le Directeur Musical Jean Happillon , dont c‘était l’anniversaire !

Pour conclure ce concert, Philippe Cochet, Président de la Vaillante, a remercié de leur présence les représentants de la Municipalité, Mme Rougeron et Mr Martin Président di Grand Chalon, ainsi que Mme Gien Présidente de la Confédération musicale de Saône et Loire .Il a précisé les prochains rendez-vous de l’orchestre ,entre autres le 30 mai prochain, pour la fête des voisins du quartier Saint Vincent / Sainte Marie, dans le cadre agréable de la maison des Associations du centre-ville, et bien sûr, le traditionnel concert du 11 novembre, autour de l’opérette cette année. Confidence…on devrait encore évoquer Offenbach mais pas que !