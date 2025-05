Le 13e Festival Cluny Danse vous attend du 15 au 18 mai

Chaque printemps, l’association Le grand jeté ! organise le festival Cluny Danse, dans la Cité- Abbaye de Cluny et en itinérance dans le Sud de la Bourgogne. Les spectacles et évènements investissent l’espace de la commune, de ses rues à sa belle abbaye, et invite habitant·es et touristes à découvrir une programmation chorégraphique riche et ambitieuse.

C’est aussi un temps festif pour les Clunisois·es, grâce à la traditionnelle flashmob et «Mégabarre», cours de danse classique et contemporaine à ciel ouvert, DJ sets en plein air et rafraichissements proposés dans le parc de l’Abbaye.

Cet évènement se veut convivial et accessible, afin d’allier programmation de qualité et lien social. Le festival favorise chaque année de nouveaux projets en collaboration avec les acteur·rices culturel·les et sociaux·les du territoire.

Le festival Cluny Danse met en lumière la culture chorégraphique sous toutes ses formes, de la pratique amatrice au spectacle professionnel. Chaque année ont lieu, au-delà de la programmation professionnelle d’une grande diversité de genres, des ateliers de pratique artistique ouverts à tous, ainsi que des plateaux amateurs.

Le festival met un point d’honneur à réunir sur une même scène des compagnies professionnelles et des groupes amateurs ou semi-professionnels, issus principalement de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Plus de 140 danseur-euses amateur-rices participent chaque année aux plateaux du festival.

Cette mixité artistique permet d’accompagner les amateurs dans leur parcours, en leur offrant l’opportunité de se produire devant un public et de bénéficier de l’expertise de professionnels.