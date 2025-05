LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Le Garde des Sceaux, Gérald Darmanin, appelle à voter Marie-Claude Jarrot et Louis Margueritte

C'est l'un des poids-lourd du gouvernement qui affiche son soutien à la candidature de Marie-Claude Jarrot et Louis Margueritte sur la 5e circonscription de Saône et Loire.

Dans cette dernière ligne droite, avant le premier tour qui se joue dimanche prochain, les deux candidats de la droite et du centre, fourbissent leurs armes. Si Sébastien Martin vient de recevoir le soutien d'un autre adjoint à Marie-Claude Jarrot, en la personne de Guy Souvigny, la maire de Montceau-les-Mines a décroché un soutien de renom dans le camp de la droite et du centre, avec l'annonce du soutien ce lundi du Garde des Sceaux et ancien Ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Un soutien qui devrait irriter, quand on connait les liens d'amitiés entre le Président du Grand Chalon et le Garde des Sceaux depuis de nombreuses années.

L.G

