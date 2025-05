Un loup photographié à Morey

Depuis le début du mois de mai, on dénombre quatre attaques sur la commune de Morey pour lesquelles la responsabilité d’un loup n’a pas été écartée. Le loup photographié en est très probablement à l’origine.

Le préfet invite les éleveurs ovins à protéger leurs troupeaux, à en renforcer la surveillance et à déclarer toute attaque sans délai au service départemental de l’OFB au 06 20 78 94 77.

Suite aux attaques en 2023 et 2024 sur le secteur, M. le Préfet avait classé fin février 2025 en cercle 1 (zone de prédation avérée) les communes de Morey, Saint-Bérain-sur-Deune, Essertenne, Villeneuve-en-Montagne, Sainte-Hélène, et Marcilly-les-Buxy, afin de renforcer les dispositifs de protection et les aides financières associées de l’État.

L’État organisera d’ici fin de semaine une réunion avec les éleveurs ovins et élus de ces communes, afin de faire le point sur la situation et de présenter les dispositifs d’accompagnement de l’État en soutien et en accompagnement des éleveurs touchés.

photo illustration