MON SANG POUR LES AUTRES - 120 rendez-vous à votre disposition samedi prochain à Chalon

Lancée en 2017 à Chalon, l'opération Mon Sang pour les Autres fête sa 10e édition ce 17 mai. Rendez-vous est donné de 10h à 17h dans les locaux de l'ancienne Banque de France à Chalon sur Saône. L'édition se place plus globalement au sein du dispositif national initié en 1998 du côté de Toulouse, avec déjà près de 550 000 donneurs.

Avec les ponts du mois de mai, les stocks de sang en région Bourgogne-Franche Comté sont particulièrement bas. De là, toute l'importance de mobiliser toutes les énergies au profit de la collecte, ont rappelé en choeur les bénévoles des Rotary-clubs Chalon Bourgogne-Niépce et Chalon Saint-Vincent ainsi que l’Amicale pour le don de sang bénévole de Chalon et l’EFS (Etablissement Français du Sang).

Si vous souhaitez donner tout en ne perdant pas trop de temps, il est vivement recommandé de réserver l'un des créneaux proposés ici via le portail de l'EFS. Comptez moins d'une heure et votre don permettra de sauver 3 vies ! Toujours important de mettre votre don en lien avec les vies sauvées, histoire d'insister sur ce petit geste totalement anodin et fort en conséquences.

Côté ambition, les organisateurs ont programmé 130 rendez-vous ! A vous de passer le mot et de mobiliser autour de vous et n'hésitez à sensibiliser les nouveaux donneurs, toujours plus nombreux chaque année.

Pour rappel, vous devez avoir entre 18 et 70 ans, peser au moins 50 kg, se sentir en forme et être muni d’une pièce d’identité. Il est conseillé, avant de venir à la collecte, de faire le test d’éligibilité , afin d’écarter les contre-indications les plus courantes (opération, tatouage, dentiste...), qui sont souvent temporaires et nécessitent juste de reporter le rendez-vous.

Allez rendez-vous à la BANQUE DE FRANCE ... SAMEDI DE 10H À 17H.

Il est vivement recommandé de privilégier la prise de rendez-vous pour vous éviter une attente inutile.

RESERVEZ VOTRE CRENEAU