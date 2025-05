Après le nouveau féminicide de Chauffailles, Femmes Solidaires 71 réagit

Femmes Solidaires a toujours dénoncé les violences faites aux femmes dans le cadre familial et dans toutes les situations .

Depuis le début de l'année 2025 , on a dénombré 48 féminicides avec celui de Chauffailles cela fait 49 !!

Les femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint chaque année.

1 femme sur 2 a déjà subi des violences .

80% des femmes en situation de handicap ont été victimes de violences.

85% des personnes transgenres sont agressées au cours de leur vie.

La vie est rude pour les femmes qui ont peur de rentrer le soir , se font suivre, agresser, harceler !

Femmes Solidaires sera toujours aux côtés des femmes victimes de violences et se mobilisent pour aider les femmes.

Il faut aussi apprendre depuis le plus jeune âge, le respect entre filles et garçons.

Il faut que tous les services de l'état et les entreprises bénéficient d'une formation sur l'accueil des femmes victimes de violences.

Il faut que hommes et femmes oeuvrent pour l'égalité, dans le travail...

Personne doit se sentir supérieur à l'autre.

Ouvrons partout en France des maisons d'accueil réservées aux femmes en danger.



ET NE NOUS TAISONS PAS



Quand nous sommes témoins de violences envers des filles, des adolescentes, des femmes, avertissons les autorités, aidons les victimes.



SOYONS SOLIDAIRES ET VIGILANTES !



LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES, C'EST UN COMBAT QUOTIDIEN !