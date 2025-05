AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Noël BERTHOT

SAINT-MARCEL



Nicole Berthot,

son épouse ;

Marie-Noëlle et François Jouvenceaux,

sa fille et son gendre ;

David et Emmanuelle,

Benjamin et Pauline,

ses petits-enfants ;

Mia,

son arrière-petite-fille adorée ;

Claudette Grillot-Berthot,

Elisabeth et Roland Morin,

ses sœurs et son beau-frère ;

Solange et Jean-Luc Michaud,

sa belle-sœur et son beau-frère ;

Ginette Berthot, sa tante ;

Liliane Euvrard, sa marraine ;

ses filleuls, ses neveux et nièces et leurs enfants ;

ses cousins et cousines ;

ses amis et conscrits,

ont la douleur de vous faire part du décès de



Jean-Noël BERTHOT

survenu subitement le samedi 10 mai à l'âge de 80 ans.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 16 mai, à 14h30,

en l'église de Saint-Marcel.

Jean-Noël repose à la chambre funéraire du Pranet

à Ouroux-sur-Saône.

Pas de plaques.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine.