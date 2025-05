Mairies, CCAS, Comités de quartiers… le vendredi 23 mai à partir de 19 h, venez découvrir les nouveaux coffrets 2025 à offrir aux aînés en fin d’année, proposés par la cave Vins et Chocolats

Soirée en présence des partenaires : les Esats de Saône et Loire et ‘La Régie de quartier de l’ouest chalonnais’

Depuis 4 ans déjà, la propriétaire de la boutique ‘Vins et chocolats’, Christine Baudot, en partenariat avec les Esats de Saône-et-Loire et l’association chalonnaise de ‘La Régie de quartier de l’ouest chalonnais’, propose aux mairies, CCAS, Comités de quartiers du chalonnais plusieurs coffrets très designs et très complets à offrir à nos aînés en fin d’année.





Aussi, le vendredi 23 Mai en présence des Esats de Joncy, de Crissey et de leurs Directeurs respectifs, Serge Cordier et Mathieu Chevalier ainsi que le Directeur de la Régie de Quartier Ouest du Chalonnais Eddy Wiart et de biens d’autres invités, aura lieu la soirée de présentation et de dégustation des nouveaux coffrets 2025 destinés aux ainés dont certains peuvent être sans porc et sans alcool à la demande (photo du coffret de l’année 2024 ci-dessus).





La cave Vins et Chocolats, située 26 route de Lyon à Saint Rémy est ouverte de 9 heures 15 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures du mardi au samedi. Renseignements au 03 85 93 39 03 ou 06 18 89 16 43

Adresse mail pour inscription : [email protected]

Publi-information