Angéline, auditrice chalonnaise, décroche le gros lot auprès de Bruno Guillon sur Fun Radio

Insolite, mardi 13 mai aux côtés de BRUNO GUILLON et de toute l’équipe de BRUNO SUR FUN RADIO, UNE AUDITRICE DE CHALON-SUR-SAONE est passée au micro et à l’antenne de FUN RADIO et a remporté le gros lot !

Grâce à un jeu et un tirage au sort, tous les matins de 6h à 10h, Bruno Guillon et toute l’équipe de Bruno sur Fun Radio proposent à un auditeur tous les jours dans le « jeu des 5 000 » et en direct à l’antenne de remporter 5 000 maximum, si l’auditeur tiré au sort répond le plus vite au téléphone.

Et ce matin, c’est ANGELINE, UNE AUDITRICE DE CHALON-SUR-SAONE qui a été tirée au sort pour passer à l’antenne en direct et qui a remporté 2 000 EUROS GRACE A BRUNO GUILLON ET TOUTE L’EQUIPE DE FUN RADIO !