La Chambre d’Agriculture et le Département de la Côte-d’Or poursuivent leur partenariat en faveur des agriculteurs côte-d’oriens

Le Président du Conseil départemental François Sauvadet et le Président de la Chambre d’Agriculture Jacques de Loisy se sont entretenus afin de définir les contours d’un nouvel accord-cadre 2026-2030, avec un soutien du Département à hauteur de 15,5 millions d’euros.

Dans un contexte géopolitique marqué par des tensions internationales, impactant fortement le commerce mondial, la Chambre d’Agriculture et le Département de la Côte-d’Or réaffirment leur engagement en soutien aux agriculteurs et viticulteurs locaux, pour une agriculture rentable et durable, condition indispensable pour faire face aux défis actuels.

« L'accompagnement d'une collectivité, telle que le département, est crucial pour soutenir notre agriculture en zone intermédiaire, pour des agricultures rentables et des installations durables. Il est essentiel de continuer à accompagner tous types et modes de production. Chaque type d'agriculture a ses spécificités et ses besoins particuliers. Les aménagements fonciers jouent un rôle important pour assurer la pérennité des exploitations agricoles, tant au niveau sanitaire que pour la gestion de l'eau » explique le Président de la Chambre Jacques CARRELET de LOISY.

Ce travail s’inscrit dans la continuité du précédent accord-cadre 2020-2025 par lequel le Département et la Chambre d’agriculture se sont fixés des défis communs avec une alimentation locale et saine 100% Côte-d’Or, le renouvellement des générations et le changement climatique avec notamment la gestion de l’eau.

L’engagement du Département, maintenu à 15,5 millions d’euros et soumis au vote lors d’une prochaine session, marque l’importance accordée à l’agriculture dans la politique départementale.

« Si nous voulons atteindre la souveraineté alimentaire, nous avons besoin de nos éleveurs et de nos producteurs. Malgré le contexte financier tendu, nous resterons solidement aux côtés des agriculteurs, et l’ensemble des crédits consacrés à l’agriculture sera maintenu jusqu’à la fin du mandat. J’en ai pris l’engagement. C’est indispensable pour faire face aux grands défis qui se dressent devant nous, et notamment celui du renouvellement des générations. » explique le Président François Sauvadet.