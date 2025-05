"Les Abeilles de l’école Henri Clément" de St Rémy à pied d’œuvre pour la collecte de matériel de jardin.

Pour jardiner, il faut un peu d’outils, de plants et de plantes, des idées et surtout des âmes de bonne volonté pour aider les enfants à mener à bien ce projet pédagogique.

Sous l’impulsion des parents d’élèves, la directrice et le corps enseignant de l’école sanrémoise ont de suite adhéré au projet de création d’un jardin pédagogique en direction des enfants de moyenne et grande section de maternelle. A l’école Henri Clément, tous les ingrédients était là pour construire le jardin pédagogique dans l’espace vert qui jouxte l’école, déjà planté d’arbres et de fleurs, dont les enfants peuvent profiter.

Le terrain totalement sécurisé communique avec l’espace de culture des "Croqueurs de Pommes", une aubaine pour pouvoir profiter des conseils et peut-être une petite aide des membres du club.

Il faut bien commencer par se doter de matériel de jardin et ce 12 mai, l’Association de parents d’élèves "Les abeilles d’Henri Clément" étaient à l’école pour collecter tous les outils et équipements de jardin que les habitants ont bien voulu leur faire don. Brouette, gants, plantoir, bêche, pelle à fleurs, etc… commençaient à grossir les rangs des équipements nécessaires au jardinage.

Pour l’heure, un carré de fraisiers est déjà en place, de beaux fruits commencent à prendre leur teinte rouge et pourront d’ici quelques temps être dégustés par les enfants.

En prévision, plantation de tomates, de salades, semis de radis. Lors des travaux de préparation de la terre, les jeunes élèves découvrent tout un monde vivant qui vit sous nos pieds. Cette initiative pédagogique est une excellente école qui s’apparente à celle de l’école du dehors.

C.Cléaux