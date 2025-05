Sortie botanique à la carrière de Remigny samedi 24 mai

Venez vous aérer en nature et découvrir les plantes locales du moment avec nos experts. Ils vous guideront, partageront leur savoir et répondront à toutes vos questions.

Pour tout public, petits et grands, novices et connaisseurs, venez nombreux, on vous attend ! Et avec le soleil !



RDV Covoiturage : départ 13:30 (venez 10 minutes avant) sur le parking Carrefour nord (Pompes à essence / Location de véhicules, côté avenue de Paris), 144 Av. de Paris, 71100 Chalon-sur-Saône

Google Maps : https://maps.app.goo.gl/CMPQpey3EZXi9r9G7

GPS : 46.798470, 4.847671



RDV sur place : 14:00 au début du chemin de l'Ermitage, 71100 Chagny.

Google Maps : https://maps.app.goo.gl/jWk8Q5beNYjDWxUi7

GPS : 46.903791, 4.739562



Pour plus de renseignements, contactez-nous à [email protected] .

Retrouvez également toutes nos activités sur https://www.ssnm-chalon.fr/