LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - " J'ai rassemblé toute la droite du département. Ca fait bien longtemps que ce n'était pas arrivé" assure Sébastien Martin

Dans cette campagne législative partielle, avec le risque d'un fort taux d'abstentation, chaque jour compte, et ces derniers jours de mobilisation sont essentiels. Sébastien Martin, candidat pour la première fois sur son nom propre, s'est élancé dans l'arène politique. "C'est une campagne qui m'aura changé" confie le Président de l'intercommunalité, "C'est la première fois que je fais une campagne marquée sur mon nom et tout seul. Ce n'est pas rien d'être député de la Nation, on s'inscrit dans une histoire, dans celle du Serment du Jeu de Paume. La 5e circonscription de Saône et Loire, qui représente le poumon économique de notre département, se doit d'avoir un député à la hauteur des enjeux".

"J'ai senti des gens qui avaient besoin qu'on s'occupe d'eux"

Alors que la campagne du 1er tour touche bientôt à sa fin, Sébastien Martin évoque "ces gens qui avaient besoin qu'on s'occupe d'eux, particulièrement sur Montceau les Mines d'ailleurs. J'ai été touché par l'accueil reçu sur le marché de Montceau". Une situation singulière qui nécessitera sans doute en cas d'élection un traitement particulier pour les habitants de Montceau-les-Mines, avec l'idée "d'une permanence informelle les jours de marché, dans un café pour échanger avec les gens, et voir comment on peut les aider au cas par cas".

"Je ne mesurais pas forcément avant cette campagne. Les gens connaissent là-bas le Président du Grand Chalon. Je n'ai pas la notoriété que j'ai ici, mais j'ai été agréablement surpris de l'accueil. On a une culture commune entre les deux bassins de vie, dans la simplicité et la gentillesse".

"Ce sont deux campagnes différentes avec celle de Gilles Platret"

Interrogé sur les enseignements tirés par la campagne de Gilles Platret il y a 8 mois, Sébastien Martin confie "oui, on a échangé sur la campagne, mais ce sont deux différentes, c'est très personnel une campagne électorale, surtout celle là. "

"Je suis le seul candidat à avoir vu ou échangé avec tous les maires de la circonscription"

Si parfois, l'impression de la campagne de Sébastien Martin pourrait être cataloguée de campagne sénatoriale, Sébastien Martin s'en défend, "les dossiers personnels du député, ce sont des dossiers législatifs mais les dossiers du terrain sont portés par les maires, les acteurs économiques et associatifs. Aucun candidat n'est allé voir les maires... si deux trois pour la photo. J'ai rencontré plus de 35 conseils municipaux sur les 56 communes. L'idée c'est de tous les avoir avant dimanche, sans exception".

"Je ne vois pas comment on peut porter les dossiers de la circonscription sans avoir vu les maires" rajoute Sébastien Martin, "et j'ai bien vu lors du débat sur France 3 bourgogne que certains étaient gêné par rapport à ça".

"Vous croyez que je vais quitter le Grand Chalon ?"

"Vous croyez que je vais lâcher les dossiers économiques ?" lance Sébastien Martin face à la question bien légitime sur le devenir du Grand Chalon, en cas d'élection à l'assemblée nationale. Frappé du non-cumul des mandat éxécutifs, le Président du Grand Chalon devra nécessairement céder sa place mais il l'assure, "je siégerai toujours au sein du bureau communautaire. Avoir un conseil communautaire et député, vous pensez que sa voix ne comptera pas surtout si il en a été président pendant dix ans ? Il n'est pas question de lâcher les dossiers économiques. Je continuerai sur ces dossiers".

"Jai trop de souvenirs de gens qui pensaient au coup d'après" pointe sébastien Martin. "Je suis concentré sur le premier tour puis le deuxième tour. Je ne quitterai pas le Grand Chalon, c'est certain".

"On m'a fait des ponts d'or pour rejoindre la Macronie !"

Sur ce qui distingue les candidats Martin et Jarrot, Sébastien Martin affiche ses valeurs. "J'ai toujours refusé les ponts d'or pour rejoindre la Macronie parce que je ne peux pas quitter ma famille politique comme ça. J'y vais aussi pour participer à la reconstruction d'une droite républicaine, sûre de ses valeurs et capable de diriger la France. Je ne prends pas une carte en fonction des opportunités. Je ne change pas de casaque 5 minutes après le résultat du premier tour de l'élection présidentielle. Je ne suis pas le candidat de 20h02 qui prend sa carte à Horizons alors que 5 minutes avant, on était porte-parole d'un autre candidat".

Toujours à destination de Marie-Claude Jarrot, Sébastien Martin pointe les incohérences, "elle siégera demain si elle est élue dans le groupe Renaissance. Je n'ai jamais retourné ma veste. Mon objectif est d'avoir une droite républicaine forte qui pourra s'appuyer sur le centre et pas l'inverse". On m'a même proposé il n'y a pas longtemps un poste de ministre. Je suis de droite, j'ai grandi dans cette famille politique".

"Madame Jarrot est la candidate de Macron et Bayrou"

Avec le soutien affiché de nombreux politiques de premier plan, et membres du gouvernement à l'image de Gérald Darmain, "c'est la démonstration que Madame Jarrot est la candidate de François Bayrou. Gérald fait ce qu'il veut, il est à Renaissance. Mme Jarrot c'est la candidate d'Emmanuel Macron et Bayrou. En fait heureusement que je suis candidat pour porter la voix de la droite dans ce débat. Je suis le seul qui peut l'emporter au 2e tour, j'ai une personnalité qui rassemble. Demandez à David Marti si cela lui posera problème d'appeler à voter pour moi !".

"Je suis content de rassembler toute la droite sur le département. Ca fait très longtemps que ça n'était pas arrivé, et cela sera utile dans la reconstruction de notre famille politique. Je remercie tous mes soutiens, particulièrement Gilles parce que lui, a eu l'intelligence et le courage de dire qu'il ne pouvait être candidat alors qu'il y a des municipales dans 9 mois. Quand on est maire, à 9 mois des élections municipales, quitter sa commune ça pose questions".

Sébastien Martin tiendra sa dernière réunion publique ce jeudi soir à 19h30 à la salle Marcel Sembat.

Laurent GUILLAUMÉ