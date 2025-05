Saint-Aubin - Prosper Maufoux accueille la résidence photographique de Jean-Vincent Simonet

Le Château de Saint-Aubin accueille, à partir du 15 mai, une exposition inédite de l’artiste Jean-Vincent Simonet, fruit d’une résidence photographique menée au rythme des vendanges chez Prosper Maufoux, en partenariat avec le Musée Nicéphore Niépce de Chalon.



Une exposition inédite au cœur du vignoble bourguignon

Cette exposition marque le lancement d’un nouveau programme de résidences photographiques “hors les murs” porté par le Musée Nicéphore Niépce et soutenu par la Maison Prosper Maufoux dans le cadre d’un mécénat engagé. Premier invité de ce programme, Jean-Vincent Simonet s’est immergé dans le quotidien du Domaine Prosper Maufoux pendant les vendanges. Entre grappes et pressoirs, il a adapté sa pratique photographique au rythme lent et rituel du travail de la vigne. Le résultat : une série d’œuvres singulières créées in situ dans la cuverie du Château de Saint-Aubin, révélant une matière photographique mouvante et vivante, inspirée par les processus de transformation propres à la vinification.



Un artiste de renommée internationale au château de Saint-Aubin

Artiste aux multiples facettes, Jean-Vincent Simonet conjugue techniques d’impression industrielles et manipulations chimiques pour créer des images à la frontière de la photographie, de la peinture et du rêve. Représenté dans de nombreuses collections internationales (FOAM, LUMA, Musée de l’Élysée, Fondation Mirabaud, Swiss Post…), il collabore également avec des grandes maisons telles que Jean Paul Gaultier, Louis Vuitton, Christian Louboutin.

L’exposition sera accessible du 15 mai à fin août 2025 sur réservation au 03 80 20 68 71.

A propos de Prosper Maufoux

Maison historique de vins de Bourgogne et propriété de la Famille Piffaut, Prosper Maufoux s’est établi au Château de Saint-Aubin depuis 2021. La bâtisse, riche de 300 ans d’histoire, a été entièrement rénovée pour accueillir le chai, quatre chambres d’hôtes, un restaurant, et ainsi offrir une expérience inédite au coeur du vignoble. Le Clos du Château, classé en appellation Saint-Aubin Premier Cru, et ses parcelles attenantes de Meursault, Puligny Montrachet et Chassagne-Montrachet, s’étendent sur 9 hectares autour du château. Le domaine familial possède également des vignes en Côte de Nuits, en Côte Châlonnaise et dans le Mâconnais.