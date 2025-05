LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - "Une solution pour battre le rassemblement national dans la 5e circonscription de Saône-et-Loire : dès dimanche ne pas disperser les voix" pour Territoire de Progrès

Depuis le mois de juillet dernier, le moins que l'on puisse dire c’est que le député du Rassemblement National du Chalonnais et du Montcelien n'a pas fait ses preuves, ni par sa compétence, ni par son travail au niveau de l'Assemblée Nationale ou de la circonscription.

Monsieur Sanvert n'a même pas ouvert de permanence pour accueillir les habitants et s’est fait connaître uniquement par une appartenance depuis plusieurs années à un groupe Facebook qui véhicule de très nombreux contenus racistes, haineux et menaçants.

De plus, il y a quelques jours dans le cadre de sa campagne, il reçoit le soutien d'un condamné pour recel et détournement de fonds publics : Mr Odoul.

Qui pourrait être fier d'être représenté par un tel individu ?

Compte tenu de la législation et de la participation électorale lors des élections partielles, seuls deux candidats pourront se présenter au deuxième tour (contrairement à ce qui s'est passé en 2024).

Lors des élections de 2024, malgré le retrait de Louis Margueritte, ni la candidate du Nouveau Front Populaire, ni le candidat des Républicains n'ont réussi à être élu.

Aujourd'hui les mêmes partis présentent à nouveau des candidats avec encore moins d'espoir de victoire (absence du maire de Chalon d'un côté et division de l’autre).

Seuls Marie-Claude Jarrot et Louis Margueritte sont en situation de gagner et d'offrir à la 5ème circonscription une représentation digne de ce nom.

Leur expérience et leur efficacité sont reconnus de tous.



Dimanche il ne faut pas disperser les voix.

Votre bulletin doit être utile et est nécessaire pour battre le candidat d'extrême droite et faire bénéficier la circonscription d'élus qui connaissent les territoires et sont capables de défendre ses intérêts et ses projets au plan national.







Jean-Jacques Bougault

Délégué régional de Territoires de Progrès