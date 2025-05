StopAuxSubstancesIndésirables : la nouvelle application « QuelProduit » présentée par l’UFC-Que Choisir de Saône et Loire

Face à la persistance de substances indésirables dans les produits du quotidien, l’UFC-Que Choisir renforce son engagement aux côtés des consommateurs et consommatrices avec une nouvelle version de son application QuelProduit.

Gratuit et totalement indépendant, cet outil permet de faire des choix plus éclairés pour préserver sa santé et son environnement. Il décrypte la composition des produits alimentaires, cosmétiques et ménagers.

14 mai 2025 : Une mobilisation de terrain dans près de 80 villes en France

Dans le cadre d’une action nationale, les bénévoles de Saône et Loire se mobilisent le mercredi 14 mai dans la galerie du Super U de Prissé pour aller à la rencontre des consommateurs et consommatrices, les informer des risques méconnus liés à certains produits de grande consommation et leur présenter l’application QuelProduit comme une solution immédiate, accessible et concrète.

Les produits scannés sur place par nos bénévoles seront évalués immédiatement avec l’application.

En cas de substances à risque, une alerte sonore se déclenchera et des alternatives plus saines seront proposées. Objectif : sensibiliser de façon pédagogique, visuelle et participative.

Un constat préoccupant dans les produits du quotidien

Des études menées mettent en lumière une exposition généralisée à des substances indésirables :

• 87 additifs alimentaires sur les 300 autorisés sont « à éviter » ;

• Certaines crèmes solaires, rouges à lèvres ou teintures capillaires contiennent encore des composés potentiellement à risque ou suspectés d’être des perturbateurs endocriniens ;

• 91 % des produits ménagers testés émettent du formaldéhyde, une substance classée cancérigène.

QuelProduit : un outil d’intérêt général pour consommer autrement

Développée par l’UFC-Que Choisir grâce au soutien de ses donateurs, QuelProduit est une application gratuite, sans publicité, totalement indépendante et basée sur des données scientifiques reconnues.

Elle permet de :

• Scanner et vérifier la composition de plus de 370 000 produits alimentaires, cosmétiques et ménagers,

• Identifier instantanément la présence des substances indésirables,

• Découvrir des alternatives plus saines et responsables,

• Signaler les produits problématiques pour renforcer la pression sur les industriels et les autorités.

Elle permet également d’afficher le Nutri-Score alors que 40 % des aliments, notamment les plus caloriques, ne l’indiquent toujours pas.

QuelProduit offre une solution immédiate et accessible pour reprendre la main sur ses choix de consommation, tout en portant une ambition collective : protéger la santé publique et l'environnement.

Faire bouger les lignes : les revendications de l’UFC-Que Choisir

Au-delà de l'information apportée par QuelProduit, l'UFC-Que Choisir de Saône et Loire appelle les pouvoirs publics nationaux et européens à :

• Interdire immédiatement les substances les plus préoccupantes,

• Rendre les mentions d’étiquetage enfin compréhensibles,

• Mettre en place une évaluation véritablement indépendante des composants alimentaires, cosmétiques et ménagers.

« Nous déplorons une exposition quotidienne des consommateurs et consommatrices, notamment des enfants, à des risques dont ils ne sont pas conscients. Notre application constitue une aide pour identifier les produits les plus sains. Notre opération a pour but d’informer et de fournir des choix éclairés aux consommateurs et consommatrices, mais également de faire pression sur le gouvernement et les industriels pour qu’ils mettent sur le marché des produits ne contenant pas de substances à risques » déclare Gilles Castaing, Président de l’Association Locale de Saône et Loire