À Chalon-sur-Saône, les agents de la fonction publique réclament plus de moyens

Un rassemblement a réuni 70 agents de la fonction publique devant la Maison des Syndicats de Chalon-sur-Saône, ce mardi 13 mai 2025. Des salariés qui pointent une régression des droits qui leur sont accordés. Plus de détails avec Info Chalon.

Austérité budgétaire, gel du point d’indice, suppressions de postes, salaires en berne... Décidément, rien ne va plus dans la fonction publique !

Dans le cadre d'une mobilisation nationale, 70 agents de la fonction publique territoriale, hospitalière et médico-sociale se sont réunis devant la Maison des Syndicats, à l'appel de l'intersyndicale (CGT, FO, FSU, SUD-Solidaires et UNSA) pour réclamer de meilleures rémunérations et exprimer leur mécontentement face aux coupes budgétaires du gouvernement.

Le gouvernement a annoncé des économies de 40 milliards d'euros pour la fonction publique dans le budget de 2026. Une décision qui fait grincer des dents l'intersyndicale qui juge insuffisantes les réponses du ministre de la Fonction publique aux revendications exprimées lors de la grève du 5 décembre et dénonce une «cure d'austérité programmée».

Des syndicats représentatifs du secteur qui appelaient à la grève mais au vu de la faible mobilisation, pas de manifestation à Chalon-sur-Saône mais un simple rassemblement.

Ces agents de la fonction publique revendiquent de meilleures rémunérations et une amélioration des conditions de travail.

Les agents de la fonction publique craignent par ailleurs que les économies du budget 2026 ne se traduisent par des «suppressions massives d'emplois publics», mais aussi «la poursuite du gel du point d'indice».



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati