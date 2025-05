Boules lyonnaises: L’équipe du Mammouth invaincue, dans le top 2 du concours des Charreaux remporté par Sennecey-le-Grand

Découvrez le classement des équipes récompensées !

Michaël Badey (président) et son père Dominique Badey (au centre de la photographie) du Club de «l’Amicale Boule des Charreaux » (boules lyonnaises) assistée des membres du bureau et des licenciés, étaient plus que satisfaits ce mardi 13 mai, puisque le concours triplette sur invitation de la Société a attiré 12 équipes triplettes vétérans de qualité reconnue.

Des joueurs concurrents du département voisin de Côte ‘Or (Beaune, Talant), de tout le département (Préty, Sennecey-Le-Grand, Le Creusot Crissey…) sont venus se mesurer aux meilleurs clubs boulistes locaux (Boule Saint- Jean, Charreaux et Boule d’Or…)

Les parties bloquées sur un temps de 1 heures 30 ont permis au cours de la journée de promouvoir ce sport à la plus grande joie du public venu très nombreux. Après trois parties effectuées par chaque équipe le classement était divulgué par le trésorier.

La soirée se terminait par la remise des récompenses aux vainqueurs et le traditionnel verre de l’amitié.

Classement des 6 premieres équipes primées :

1er Da Silva (Sennecey-le-Grand) 3 parties gagnées + 28 points

2ème Equipe du Mammouth : Marie-Thérèse Bertheau, Jean Philippe Blondet (Boule Saint Jean) et Patrick Mortier (Cheminots) 3 parties gagnées (Charreaux 13 à 7-Préty 13 à 3 et Beaune 11 à 7 au temps) + 20 points

3ème Contassot (Charreaux 2) 2 parties gagnées

4ème Poncin (Talant) 2 parties gagnées

5ème Laugère (Préty) 2 parties gagnées

6ème Gauthier (Le Creusot) 2 parties gagnées

Clin d’œil à la sympathique équipe de la buvette, Thierry, Alain, Dominique et ‘Pepette’

A la table de marque Philippe Pinsonnaux

J.P.B