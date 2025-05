AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Marc GENELOT

CHALON-SUR-SAÔNE



Christian et Danielle,

Dominique et Mireille,

Pascal et Martine,

Thierry et Maria,

Patricia,

Muriel,

Gilles et Patricia,

Florence et Roger,

ses sœurs, ses frères et leurs conjoints, ses nièces, ses neveux, ses cousines, ses cousins,

ont la douleur de vous faire part du décès de



Monsieur Jean-Marc GENELOT

survenu à l'âge de 69 ans.

Ses obsèques auront lieu le jeudi 15 mai, à 13h15, au crématorium de Crissey.

Condoléances sur registres.