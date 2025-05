AVIS DE DECES - Madame Christiane Monique PROST née LOUCHE

CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-RÉMY - SIMANDRE



Georges GRAPIN,

son conjoint et ses enfants Pascal et Sophie,

Philippe et Isabelle,

ont la tristesse de vous faire part du décès de



Christiane Monique PROST

née LOUCHE

survenu le 10 mai 2025,

à l'âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 mai 2025 à 9h15 au crématorium de Bourgogne à Crissey suivi de la crémation.

L'inhumation de l'urne aura lieu ce même jour au cimetière de Simandre (71290) à 15h30.

Madame PROST repose au centre funéraire Rolet 115 avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.