+ 49 599 visiteurs sur info-chalon.com entre mars et avril

Les taux de lecture certifiés par l'ACPM-OJD viennent d'être délivrés pour le mois d'avril. Et info-chalon.com poursuit sa belle progression pour sa 16e année d'existence. Avec un mois de mars ayant déjà enregistré une progression à deux chiffres, le mois d'avril poursuit sur la même lancée avec une progression un peu plus modeste mais toujours en vert. On pensait le plafond de verre atteint depuis longtemps mais régulièrement vous venez nous démentir. Merci encore à toutes et tous pour vos soutiens au quotidien... et merci surtout à nos 49 599 visiteurs supplémentaires ce mois-ci ! Et une 124e place au national pour info-chalon.com !

L.G