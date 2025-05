LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - L'ancien député Rémy Rebeyrotte appelle à la mobilisation en faveur de Marie-Claude Jarrot

COMMUNIQUÉ

SUR LA 5ÉME CIRCONSCRIPTION DIMANCHE PROCHAIN, IL FAUDRA SURTOUT NE PAS DISPERSER LES VOIX!

Pour les élections législatives des 18 et 25 mai dans la 5ème circonscription de Saone-et-Loire, j'apporte tout mon soutien à MARIE-CLAUDE JARROT et LOUIS MARGUERITTE.

Ils ont pour moi deux atouts majeurs:

-ils sont les candidats légitimes car ils ont montré entre 2022 et 2024 leur capacité de travail sur le terrain. Ils connaissent de ce fait mieux que quiconque les dossiers de la circonscription dans leur diversité, aussi bien côté chalonnais que côté montcellien, et ont les appuis nécessaires au plan national pour les défendre, à travers leurs responsabilités respectives.

-ils sont le seul rempart efficace et garanti contre le RN et l'extrême-droite. Le nom JARROT parle en la matière : le père de Marie-Claude était COMPAGNON DE LA LIBÉRATION. Elle porte ses valeurs familiales depuis toujours et a toujours milité en ce sens.

Avec 9 candidats au premier tour, si nous voulons qu'il y ait un candidat démocrate face au RN au second tour, il ne faudra surtout pas disperser les voix le 18 mai, mais voter ensemble pour des valeurs sûrs qui ont montré leur capacité à construire sur des bases solides.

IL FAUDRA VOTER dès dimanche prochain, le 18 mai, EFFICACE ET UTILE. Et donc voter MARIE-CLAUDE JARROT et LOUIS MARGUERITTE.

Rémy Rebeyrotte,

ancien Maire et Député, Conseiller Régional de Bourgogne-Franche-Comté.