51 amendes forfaitaires dressées au cours d'un contrôle de gendarmerie à Mâcon

Une opération anti délinquance s'est déroulée, fin de semaine dernière, sur le ressort de la compagnie de Mâcon, mobilisant les effectifs de la compagnie et l'EDSR. 51 Amendes Forfaitaires Delictuelles en lien avec les stupéfiants ont été dressées (177 grammes de résine et herbe de cannabis, 27 joints et 11 grammes d’ecstasy + cocaïne).

S'ajoutent 4 conduites après usage de stupéfiants, 2 Conduites en État Alcoolique (une contraventionnelle et une délictuelle), 1 conduite avec usage du téléphone, 1 défaut d'assurance, 1 défaut de contrôle technique, 1 conduite malgré suspension administrative du permis de conduire.