ELECTIONS LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - La CGT se positionne

Le résultat électoral de la 5ème circonscription Chalon-Montceau a été annulé, c'est donc un scrutin partiel qui sera réorganisé les 18 et 25 mai prochain.

Il y a un an, c'est un député RN qui avait remporté la circonscription, c'est inacceptable pour la CGT 71.

Nous nous battons chaque jour sur le terrain des entreprises pour que les salarié·es gagnent du droit et de meilleures conditions de travail.

Nous appelons cela le progrès social. Nous avons obtenu de grandes avancées sociales en 1939, à la sortie de la guerre et en 68.

Nous luttons contre les idées capitalistes qui cherchent à exploiter chaque jour un peu plus les salarié·es que nous sommes.

Nous cherchons le plein emploi, nous refusons les cadeaux fait au patronat (exonération de cotisation sociale, baisse d’impôts des entreprises), nous demandons un partage des richesses qui rend aux travailleur·euses le fruit du dur labeur qu'ils et elles exécutent chaque jour en se levant tôt.

Dans notre combat pour une autre société, nous savons que nous devons souvent compter que sur nos luttes, mais nous recherchons tous les points d'appuis possible. Le pouvoir législatif en place peut être un point d'appui quand les élu·es de la république partage nos valeurs, nos principes et nos revendications.

C'est toujours ce qui devrait guider le choix des salarié·es !

Qui est pour les syndicats en France ?

Qui envoie les forces de l'ordre contre les manifestant·es ?

Qui est prêt à voter l’abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans ?

Pour la CGT aux dernières élections législatives en juin 2024, ces revendications se retrouvaient toutes ou parties dans un programme commun.

Chacune et chacun cherchera aujourd'hui qui représente au mieux le progrès social que nous souhaitons toutes et tous.

Pour la CGT de nombreux candidats ne portent pas dans leur programme les revendications de notre classe sociale (Ouvrier, employé, technicien, cadre).

Nous devons travailler auprès des salarié·es pour que le résultat sur cette circonscription ne soit pas reconduit, mais aussi que toutes et tous les candidat·es qui partagent de près ou de loin les idées nauséabondes d’extrême droite ne puissent pas obtenir ce siège de député.

Si de faux espoirs, du centre, de la droite ou de l'extrême droite, avaient pu attirer le vote de salarié·es et de retraitées, les politiques menées ces dernières années n'ont apporté aucune réponse dans le bon sens pour la population.

Le macronisme à encore plus appauvris notre classe sociale, et à rendu les riches plus riches. Ceux la même, que la droite à toujours protégés. Les derniers rendus de justice ont montré que celles et ceux (24 condamnées) qui se disaient différents du système, piochent dans les deniers publics pour mener leur train de vie qui n'est pas le notre.

Notre combat syndical s'arrêtera lorsque le législatif aura rétabli un code du travail et des conventions collectives en faveur des salarié·es, lorsque les lois protégeront les conditions de travail des citoyen·nes pour qu'il n'y ait plus de mort au travail, lorsque tout le monde pourra partir en retraite en bonne santé après l'avoir gagnée toute au long de sa vie de labeur.

La CGT a son indépendance, mais dans son combat elle cherche ses alliés, le progrès social est dans nos luttes, mais aussi dans vos mains d'électeurs et d'électrices.

La Commission Exécutive UD CGT 71