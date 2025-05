2025 : L’Odyssée de l’Espèce, une création originale de Mellecey Loisirs Cirque

Plus de 100 circassiens de l’association mellecéenne Mellecey Loisirs Cirque se produiront le dimanche 25 mai sur la scène de l’Espace des Arts. Les enfants, ados et adultes seront accompagnés par l’ensemble orchestral Fleurs de S&L composé de 45 musiciens qui interprétera des musiques adaptées spécialement au spectacle. Un moment unique pour vivre des performances entre cirque et musique d’orchestre.



2025 : L’Odyssée de l’Espèce

Les étapes de l’évolution de l’Humanité, ses trouvailles et ses progrès sont revisitées et illustrées par les disciplines des arts du cirque : jonglerie, acrobaties au sol et aériennes équilibre et autres prouesses.



Informations pratiques

Dimanche 25 mai 2025 à 14h45

Durée : 1h45 + entracte

Espace des Arts à Chalon-sur-Saône

Tarif adulte : 12€

Tarif – de 18 ans : 6€

Sur réservation uniquement : [email protected]