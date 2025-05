PRESIDENTIELLE 2027 - Seul Edouard Philippe se détache pour espérer une bataille contre le candidat du RN

À droite, Bruno Retailleau ferait mieux que Laurent Wauquiez mais sans dépasser toutefois les 10% en cas de présence d'Édouard Philippe. Au second tour, le sondage émet l’hypothèse d’un équilibre presque parfait (50/50) en cas de face à face entre le maire du Havre et Jordan Bardella, et 52% contre 48% en faveur de Philippe opposé à Marine Le Pen. Dans les deux cas, 28% des répondants ne formulent toutefois aucune intention de vote à ce stade, un chiffre très élevé.

