Rencontre avec le peintre et dessinateur de bandes dessinées Virginio Vona.

Virginio Vona, peintre et dessinateur de bandes dessinées et Patrizio Gapari président de "Fontaines Echanges" se connaissent depuis de nombreuses années. "Fontaines Echanges" et les enseignantes de l'école ont organisé une animation peinture et dessin avec le peintre pour les élèves de CM1/CM2.

Virginio Vona, invité par Patrizio Gaspari, a réalisé dans un premier temps, à l'école, devant les enfants, une oeuvre représentant Corto Maltese d'Ugo Pratt, oeuvre qu'il a offerte à l'école.

Ensuite, il a fait participer les élèves de CM1/CM2 à la création de dessin et de texte de bande dessinée. Les enfants ont été ravis de l'avoir rencontré.

Qui est ce peintre et dessinateur de bandes dessinées à la double nationalité ?

Virginio Vona, artiste peintre et auteur de bande dessinée, est né le 02 Août 1969 à Rome. C'est un passionné, il se forme aux arts graphiques en Italie et il est diplômé de l'École de Graphisme, de l'Institut d'Art et de l'École de Bande Dessinée de Rome. Il a alors 19 ans, venant d’un milieu ouvrier, il galère et décide de quitter son pays pour s’installer en France où il fera ses débuts comme ouvrier à Rungis. « Il fallait bien manger » nous dira Virginio. Peintre, infographiste, spécialiste du trompe-l'œil et de la perspective, il dessine pendant les pauses. Remarqué par un chef d’entreprise, il exercera ses talents par la suite au sein d’un cabinet d’architecture et ensuite de divers autres. En parallèle, il continue à se former aux techniques modernes et travaille sur ordinateur.

Aujourd’hui, il est un artiste reconnu, très engagé qui expose un peu partout mais il reste modeste, proche des autres et ouvert à de nombreuses actions.

Il enseigne son art dans les écoles, dans le milieu carcéral, les centres hospitaliers, les centres culturels, les médiathèques…

Quelques expositions (principales) :

Info-Chalon : Lesquelles vous ont le plus marqué ?

Virginio Vona : « En juillet 2023, 4 de mes œuvres ont rejoint la prestigieuse collection Farnesina, elles sont exposées au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale (MAECI) à Rome, une collection officielle d’art moderne. Une autre toile est au ministère du Niger »

Quelques-unes parmi les plus récentes :

Décembre 2023 exposition à Galerie Artmaniak (Paris) de la série "Bio-umano".

Mai 2023 exposition de la série "Bio-umano", organisée en collaboration avec l'Ambassade d'Italie et l'Union Européenne au CCFN à Niamey au Niger. Il y rencontre Emilia Gatto l’ambassadrice italienne au Niger.

Mars 2023 Galerie d’art moderne et contemporain Di Paolo (Bologna/Italie) exposition Metropolis.

Janvier 2023 exposition institutionnelle au Carré d’Art à Montgeron (91).

Décembre 2022 Musée d’art contemporain « Del Presente » de Rende (CS-Italie).

Octobre 2022 Palazzo Velli expo à Rome (Italie), exposition collective “Street Art for Rights - Around the world”.

Octobre 2022 Galerie Marc by H&B exposition Les Mégapoles post industriels à Bruxelles.

Avril 2022 Galerie Artmaniak exposition collective au profit de la Croix Rouge pour l’Ukraine à Paris.

Mars 2022 exposition Jazz à la galerie Marc Breyne pro, Bruxelles.

Février 2022 exposition La città dei Gatti au musée des bandes dessinées de Milan (Italie).

Octobre 2021 exposition porte ouverte dans le cadre de l’association artistique Le Qu4tre, anciens entrepôts à Argenteuil (95).

Février 2021 exposition Sensualité galerie Art-pad à Antony (92).

Le peintre est aussi un dessinateur de bandes dessinées. Sa saga ST Fenice a débuté en 2004, son dernier album "La peau du léopard" est un récit alléchant. Il l’a réalisé en compagnie de la scénariste DAL (Anne-Lyse Denizot). C’est la suite d’une saga aux graphismes colorés et expressifs.

Chez Patrizio Gaspari, Virginio a dédicacé des albums avant un bon moment convivial fait de spécialités italiennes.

C.Cléaux