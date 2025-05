‘La fabric’à cuisine’ vous propose dorénavant des marques italiennes et la marque locale 100% française ‘Chabert et Duval’

Installé depuis plus d’un an 9 Place de Beaune à Chalon-sur-Saône, à la place de l’espace Zoom, ‘ La fabric’à cuisine’ propose dans sa surface commerciale compartimentée, des cuisines de la marque Arredo 3 de fabrication italienne, qui sont des cuisines ‘milieu haut de gamme’ mais qui restent accessibles en terme de prix… des salles de bain haut de gamme de la marque Cerasa dont ils ont l’exclusivité ainsi que des dressings de fabrication italienne (près de Venise).

Mais depuis plusieurs mois maintenant, la société ‘ La fabric’à cuisine’ s’est tournée vers une marque 100% de fabrication française et de surcroit locale avec l’usine de fabrication ‘Chabert et Duval’. Aussi, Cherif Mazouji, le gérant de la société, à décidé de développer le made in France au sein de son entreprise.

‘La fabric’a cuisine’ s’occupe de tout de A à Z et propose même des aides aux personnes en situation de handicap comme l’A.N.A.H. Vous pouvez d’ailleurs les retrouver sur leur site [email protected] .

Le magasin est ouvert du mardi au vendredi de 10 heures à 12 heures et 14 heures à 19 heures et le samedi 10 heures à 19 heures, tél 06 52 15 14 00.

Publi-information