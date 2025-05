LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Le Parti Radical de Gauche 71 soutient Clément Mugnier et Isabelle Louis

Le Parti Radical de Gauche de Saône-et-Loire (PRG 71), par la voix de son président Tristan BATHIARD et ancien candidat aux élections législatives de 2022 dans cette même circonscription, annonce son soutien à la candidature de Clément Mugnier et Isabelle Louis, dans le cadre de l’élection législative partielle.

"Ce choix n’est ni un compromis ni un calcul : il est le fruit d’une exigence. Celle de défendre, à l’Assemblée nationale, les valeurs fondatrices de la République — liberté, égalité, fraternité, mais aussi laïcité, justice sociale et solidarité."

Dans une époque marquée par les excès, les replis identitaires, la brutalisation du débat public et les promesses creuses, la gauche que nous défendons est celle de l’action concrète : une gauche du réel, enracinée dans les territoires, respectueuse des consciences, et engagée aux côtés des élus locaux, des associations, des syndicats et des citoyens.

Clément Mugnier incarne cette gauche républicaine et humaniste. Celle qui refuse les postures et les simplismes. Celle qui porte un projet social et universaliste, soucieux à la fois des libertés individuelles et de la cohésion républicaine.

Ce soutien s’inscrit dans la continuité de l’engagement du PRG 71. En 2022, il portait une candidature radicale dans cette circonscription pour faire entendre une voix singulière de la gauche, lucide et fidèle à l’humanisme républicain.

Aujourd’hui, le soutien à Clément Mugnier et Isabelle Louis prépare aussi l’avenir, en s’inscrivant dans une dynamique locale plus large, tournée vers les élections municipales de 2026. Il s’agit de reconstruire une force politique durable, cohérente et utile à notre territoire.

Le PRG 71 appelle ses militants, ses sympathisants, ainsi que toutes celles et ceux qui sereconnaissent dans une gauche humaniste, laïque et sociale, à se mobiliser pleinement autour de cette candidature.

Le dimanche 18 mai, faisons entendre une voix claire, constructive et fidèle aux valeurs de la République.