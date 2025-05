LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - "Ma présence ici est un acte politique" insiste Marc Ferracci, Ministre de l'Industrie, venu en soutien à Marie-Claude Jarrot

De Edouard Philippe à Gérald Darmanin, en passant par Catherine Vautrin, mais c'est Marc Ferracci qui est venu à Chalon sur Saône pour soutenir un peu plus Marie-Claude Jarrot et Louis Margueritte. Un soutien assumé dans les rangs, même si un tel déferlement de membres de gouvernement pourrait s'avérer contre-productif, au regard du désaveu populaire pesant sur la politique gouvernementale.

"C'est un acte politique"

"La France a besoin de gens qui ne lâchent rien et Marie-Claude est de ceux-là" a lancé le Ministre de l'Industrie. Une présence d'autant plus symbolique, alors que le candidat Martin fait de l'indsutrie là de ses piliers politiques. "Je suis là ce soir, pour redire une évidence et apporter mon soutien inconditionnel. Dans une situation compliquée, on a besoin de se transformer, ce qui se joue ici est aussi l'avenir du pays".

"Le besoin de l'intelligence du réel"

Marc Ferracci a martelé l'argumentaire en faveur du binôme Jarrot-Margueritte, "On a besoin de gens qui ont le souci du concret, ceux qui maîtrisent l'intelligence du réel". Evoquant la Présidence du CEREMA, "qui produit de l'expertise sur de nombreux enjeux, on a besoin de gens qui font remonter l'expertise au bon niveau. Une expertise qui sert les territoires".

"La politique nationale sur le nucléaire, c'est celle qui crée des emplois ici"

Le Ministre a évoqué également les EPR portés par la décision présidentielle, "une politique au coeur de nos territoires, et encore plus ici sur la 5e circonscription de Saône et Loire. Les EPR, ce sont des emplois ici".

Laurent GUILLAUMÉ