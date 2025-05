Menacée de disparition, une boîte aux lettres installée à Farges-lès-Chalon entraîne un vent de révolte

La correspondance postale fout le camp à moitié…sur le papier pour l’heure

La commune de la banlieue chalonnaise comprend en son sein, en tout et pour tout, deux boîtes aux lettres. Il y a celle qui collecte les missives devant la mairie, et puis l’autre, située rue de la Maladière, au lieu-dit «Le Gauchard », où résident une centaine de personnes. Et c’est cette dernière qui pose problème, dans la mesure où elle est promise, à très brève échéance, à une cessation d’activité, vu qu’elle serait le réceptacle de moins de trois courriers par semaine. La préjudiciable nouvelle est venue du directeur de La Poste, lequel a, dans un courrier réceptionné le 17 avril par l’administration fargeoise, fait état du caractère caduc de ladite boîte, ce dès le lundi 19 mai. Sylvain Dumas, le premier magistrat de Farges, n’a pas eu les deux pieds dans le même sabot, puisque le 23 avril une lettre circonstanciée était adressée à qui de droit. Une réponse à ce jour restée sans réponse…

« Une boîte aux lettres devrait être un service qu’on rend au public », dixit le maire

C’est pourquoi, désireux de s’arcbouter mordicus sur son point de vue, le maire a invité ses administrés à faire preuve de solidarité en se serrant les coudes. Devant une petite quarantaine de personnes aura-t-il développé les tenants et les aboutissants de cette affaire. D’après l’édile, trois kilomètres aller-retour vont du Gauchard à la boîte jouxtant la maison commune. Ce qui ne serait pas supportable pour les gens diminués physiquement. « Les habitants du Gauchard ont les mêmes droits que tous les autres », a-t-il notamment déclaré. La décision de soustraire la boîte postale s’apparente à une situation ubuesque, lorsque l’on prend en considération le fait que la factrice continuera de passer quotidiennement dans le secteur, et que le geste de relever le contenu requiert à peu près vingt secondes…Chagriné par une hérésie qui saute aux yeux par ailleurs : »L’Etat a confié une mission de service public », Sylvain Dumas ne décolère pas, balayant d’un revers de la main le prétexte de la rentabilité. Surtout au regard des résultats en progression du groupe La Poste en 2024…

La suite du processus de contre-attaque prend une apparence tricéphale.

- Le premier magistrat a signé ce mercredi 14 mai un arrêté municipal interdisant l’arrêt de la boîte aux lettres de la rue de la Maladière

- Il a de plus écrit aux trois sénateurs saône-et-loiriens afin de les informer de la situation quelque peu bancale

- enfin, il propose la signature d’une pétition par voie électronique à toutes celles et à tous ceux qui sont sensibilisés par cette problématique

Affaire à suivre par conséquent…

Michel Poiriault

