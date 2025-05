LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Place publique apporte son soutien plein et entier à la candidature de Clément Mugnier

Communiqué de presse de Place publique

Place publique apporte son soutien plein et entier à la candidature de Clément Mugnier à l’élection législative partielle dans la 5e circonscription de Saône-et-Loire.

Dans un contexte de crise démocratique, sociale et écologique sans précédent, il est urgent de porter une voix claire et déterminée à l’Assemblée nationale. Clément Mugnier, par son dynamisme et son indépendance, portera les combats que nous partageons : une transition écologique juste, la défense des services publics, la justice sociale, l’égalité des droits, et la rénovation de nos institutions.

Face aux dérives autoritaires du pouvoir en place et aux dangers représentés par l’extrême droite, nous faisons le choix du rassemblement, de la responsabilité et de l’espoir. La gauche que nous défendons est à la fois fidèle à ses valeurs et résolument tournée vers l’avenir. C’est cette gauche que Clément Mugnier incarne avec force et conviction.

Nous appelons donc toutes les citoyennes et tous les citoyens attachés à la justice, à la solidarité et à l’écologie à se mobiliser autour de cette candidature pour faire entendre une autre voix.