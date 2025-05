Près de 120 collégiens de Jean Vilar contrôlés ce midi par les forces de l'ordre

Sur réquisition du Procureur de la République de Chalon sur Saône, et en lien étroit avec l'Education Nationale, près de 120 collégiens ont été contrôlés ce jeudi midi par les policiers chalonnais. Au menu du contrôle, une vérification des assurances des trottinettes et de leur usage mais aussi et surtout un contrôle d'éventuels port d'armes blanches. Munie d'un détecteur d'un détecteur de métaux, les policiers chalonnais ont passé au crible l'ensemble des sacs des collégiens. Aucune détection n'a été signalée. Une opération visant à sensibilier les collégiens sur les risques encourus à porter des armes blanches dans l'enceinte d'un établissement scolaire. Un acte pédagogique salué et appuyé par Marc Bruandet, principal de l'établissement.

Laurent GUILLAUMÉ