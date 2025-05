Ferroviaire - Ouverture à la concurrence : la SNCF reste à bord pour le premier lot Bourgogne-Ouest-Nivernais

Dès 2026, les trains circuleront plus souvent et plus longtemps en Bourgogne-Ouest. La Région Bourgogne-Franche-Comté a choisi de confier à SNCF Voyageurs le premier lot de son plan d’ouverture à la concurrence des lignes TER. Une décision à la fois technique et politique, qui sera actée ce vendredi en assemblée plénière.